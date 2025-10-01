NAPOLI-SPORTING, SCONTRI TRA TIFOSI: ESPLOSI COLPI DI PISTOLA

Condividi

Due gruppi, uno composti da tifosi del Napoli e l’altro da supporter dello Sporting Lisbona, sono entrati in contatto in via Melisurgo, nel centro città, a pochi passi dall’incrocio con via Depretis, nei pressi di piazza Municipio; nei video che stanno circolando in rete si vede parte dello scontro, con mazze e lanci di oggetti da una parte e dall’altro. Ad un certo punto si sentono delle esplosioni simili a colpi di pistola, sottolineate da chi sta reggendo il telefono e che, subito dopo, sposta l’inquadratura e riprende un uomo armato; la Questura di Napoli conferma che si tratta di un poliziotto in borghese e che non ha sparato. Gli scontri nel primo pomeriggio di oggi, 1 ottobre, poche ore prima dell’incontro di Champions League tra le due squadre allo stadio Maradona.













