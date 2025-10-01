REGIONALI, CIRIELLI TORNA IN POLE. FORZA ITALIA INVECE PUNTA SU GIOSY ROMANO

Visite: 67

Edmondo Cirielli scende in campo. Anzi in Campania. Il centrodestra va verso la candidatura del viceministro agli Esteri. Tettonica a zolle ed Effetto Marche. Fratelli d’Adriatico e di Tirreno. Dopo la vittoria tutta meloniana del marchigiano Francesco Acquaroli – rieletto presidente della regione – il cerchio intorno al candidato del centrodestra si stringe ora sul viceministro. Si sposta quindi dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, su un candidato politico, deputato, vice di Tajani e già presidente della provincia di Salerno.

Il suo nome è tornato a circolare in queste ore. “Sarà lui a scendere in campo”, dicono. E tutte le strade, in effetti, portano a lui. Il coordinatore della Lega a Salerno, Dante Santoro, precisa che l’unico veto è sempre stato solo sul forzista Fulvio Martusciello, “per note vicende che ci auguriamo di chiarire quanto prima”. Il prefetto, che fino a ieri l’altro era in cima alla lista per smorzare veti e contro veti, è oggi superato dalla politica. Che vince il Tirreno e muove sull’altra costa.