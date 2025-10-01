Calvizzano celebra le proprie eccellenze: il 5 ottobre la Sagra a Villa Calvisia

Condividi

Calvizzano si prepara a vivere una serata all’insegna della tradizione, del gusto e della condivisione. Domenica 5 ottobre 2025, presso Villa Calvisia, andrà in scena la Sagra dell’Eccellenze Calvizzanesi, un evento dedicato ai profumi e ai sapori del territorio, pensato per valorizzare le produzioni tipiche locali e offrire alla comunità un momento di incontro e di festa.

Il programma della manifestazione prevede:

ore 18:00 : Maxischermo con la partita Napoli vs Genoa;

: Maxischermo con la partita Napoli vs Genoa; ore 20:30 : Spettacolo delle Farfalle Luminose;

: Spettacolo delle Farfalle Luminose; ore 21:00: Serata Karaoke.

Gli ospiti potranno inoltre approfittare degli stand gastronomici gratuiti con prodotti tipici del territorio. Con una piccola offerta di soli 2 euro sarà possibile gustare una pizza o un piatto tradizionale calvizzanese: l’intero ricavato sarà devoluto alla Caritas di Calvizzano.

L’iniziativa rientra nel progetto “Alla scoperta delle tradizioni”, promosso nell’ambito del programma POC Campania – FSC 2021/2027, che vede il Comune di Calvizzano al fianco di altri enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico della Regione.

«Partecipare a questo progetto – sottolinea il Sindaco Giacomo Pirozzi – significa rafforzare l’identità culturale della nostra comunità e condividerla in una rete virtuosa di Comuni che credono nello sviluppo attraverso il turismo e la promozione delle tradizioni locali. Un ringraziamento particolare va alla consigliera delegata agli eventi Arianna Ferrillo, per l’impegno e la dedizione che hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa».

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme una serata di comunità, cultura e solidarietà.













