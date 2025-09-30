Calvizzano, l’ex vicesindaco Ferrigno passa all’opposizione? Rumors sempre più insistenti

23 Visite
Maria Luisa Ferrigno nella seduta del consiglio comunale di oggi parrebbe intenzionata a dichiararsi all’opposizione di Pirozzi.
L’ex vice sindaca, poi presidente del consiglio e ora attuale consigliere di maggioranza, con ogni probabilità andrà a rinforzare il gruppo dell’opposizione Reset, capitanato da Francesco Ferrillo e composto anche da Marzia Mazzei
Se così dovesse essere la maggioranza, perde un pezzo mentre l’opposizione conquista uno in consiglio. Non sono chiare le motivazioni alla base di questa scelta, né tantomeno la Ferrigno ha comunicato alcunché all’amministrazione.
Una scelta, se confermata, in ottica future elezioni? Una decisione di natura extra politica? Dopo il consiglio comunale ne sapremo di più.