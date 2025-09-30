Abusi sessuali su un disabile: sacerdote di Ercolano condannato a 8 anni e 7 mesi

Avrebbe abusato del giovane che gli è era stato affidato come amministratore di sostegno. Avrebbe indotto o costretto un giovane disabile a subire abusi sessuali, all’interno della struttura nella quale svolgeva l’ufficio di parroco. Brutta storia, a leggere la sentenza dei giudici del Tribunale di Napoli, che hanno condannato a otto anni e sette mesi un parroco che anni fa esercitava il proprio magistero religioso all’interno del Don Orione di Ercolano (una struttura ovviamente estranea alle accuse).