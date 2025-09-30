Fa prostituire la compagna 16enne: arrestato 40enne di Giugliano

Condividi

Avrebbe indotto la compagna di appena 16 anni a prostituirsi, in camere d’hotel o in luoghi appartati, e avrebbe trattenuto per sé i soldi. Con questa accusa è finito agli arresti domiciliari un uomo di 40 anni, destinatario di misura cautelare per induzione e sfruttamento della prostituzione minorile; l’uomo è stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, in esecuzione del provvedimento emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura (IV sezione – violenza di genere e tutela delle fasce deboli).

I fatti contestati sarebbero avvenuto tra marzo e giugno 2025, tra Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, e Castel Volturno, nel Casertano. Dalle indagini, svolte mediante numerose attività tecniche, è emerso che non si sarebbe trattato di episodi isolati ma di un comportamento sistematico. La ragazza sarebbe stata indotta sistematicamente a prostituirsi e l’uomo avrebbe organizzato tutto il resto: avrebbe procurato lui i clienti, avrebbe organizzato gli incontri, che si sarebbero tenuti in luoghi appartati o negli hotel, e, alla fine, avrebbe intascato i profitti.













