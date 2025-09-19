Minacce al direttore di TerraNostraNews: condannato a un anno di reclusione l’autore delle intimidazioni

Condividi

Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, dottoressa Grassi, ha condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) L.T., residente a Marano, ritenuto responsabile di aver rivolto pesanti minacce al giornalista Ferdinando Bocchetti, fondatore e direttore della testata TerraNostraNews.

I fatti risalgono a qualche anno fa, quando Bocchetti pubblicò un articolo relativo a un caso di occupazione abusiva di suolo pubblico. Subito dopo la pubblicazione, il giornalista ricevette una telefonata carica di intimidazioni e offese. L’interlocutore, secondo quanto ricostruito in sede giudiziaria, lo avrebbe minacciato con frasi del tipo: “Togli questo articolo, altrimenti vengo a casa tua e ti spacco la testa”, accompagnando la minaccia con espressioni volgari e intimidatorie.

Bocchetti, come da lui sempre fatto in casi simili, non si è lasciato intimidire e ha denunciato l’accaduto alle autorità competenti. Il procedimento si è concluso in primo grado con una condanna che riconosce la gravità del comportamento tenuto dall’imputato, pur disponendo la sospensione condizionale della pena.

Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni.

Libertà di stampa sotto attacco: un segnale importante

“È un’ennesima vittoria giudiziaria per chi crede nella libertà di stampa e nel diritto di cronaca – commenta Bocchetti, negli ultimi anni difeso dall’avvocato Carlo Carandente Giarrusso –. Nessuna minaccia mi ha mai fermato e continuerò a raccontare ciò che accade, senza censure e senza paura”.

Il direttore di TerraNostraNews, negli anni, è stato oggetto di diversi episodi di intimidazione per le sue inchieste giornalistiche, soprattutto su vicende locali legate ad abusi edilizi, appalti, mala amministrazione e criminalità.

La sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord rappresenta un importante riconoscimento del ruolo del giornalismo libero, soprattutto in territori difficili, dove l’informazione diventa spesso bersaglio di chi tenta di zittire con la violenza, anche verbale, ciò che non riesce a smentire con i fatti.













