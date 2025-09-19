SANGUE SCIOLTO: SAN GENNARO RIPETE IL MIRACOLO

In diretta dal Duomo di Napoli. San Gennaro ripete il miracolo: il sangue sciolto alle ore 10:07.
Le parole di De Luca
«Mai come in questo momento c’è bisogno di raccoglimento e religiosità, per riscoprire i valori umani. Ci sono massacri che entrano nelle nostre case. Le giovane generazioni si stanno abituando a questo, ed è un problema. Guardano con indifferenza alla morte, ed è una strada pericolosa. Da Francesco a Leone la chiesta sta facendo un grande lavoro, indipendentemente dalla fede religiosa. San Gennaro è un’occasione per riscoprire i valori di comunità. Napoli è la città dove la povertà non è un concetto letterario, ma una condizione di vita. La presenza dei turisti è molto importante, come sono importanti le culture dell’accoglienza e della sicurezza. C’è paura nelle famiglie e ne quartieri, e dobbiamo garantire la sicurezza, oltre che all’accoglienza» Lo ha detto Vincenzo De Luca in diretta dal Duomo di Napoli ai microfoni di Canale 21.
Fico in prima fila
In prima fila tra le istituzioni è presente anche Roberto Fico, candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Campania. Presente anche il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione.