Quarto. Nasce RiGenEra: giovani, comunità e sostenibilità al centro del cambiamento

Il 21 settembre a Casa Mehari la presentazione ufficiale del progetto finanziato da ESC – European Solidarity Corps

Verrà presentato alle ore 17.00, negli spazi simbolici di Casa Mehari (Quarto, NA), il progetto RiGenEra, sostenuto e finanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù.

Rigenera, responsabile del progetto in collaborazione con Tuenda e Madre, nasce dall’urgenza di rispondere ai bisogni delle comunità locali, spesso segnate dal degrado e dalla mancanza di spazi di aggregazione, ma ricche di energie e talenti da valorizzare. Rigenera intende mettere al centro i giovani e trasformare la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale in strumenti di rigenerazione collettiva. Gli obiettivi sono vari, ma strettamente interconnessi: offrire occasioni concrete per vivere la cittadinanza attiva, riscoprire il valore degli spazi comuni, l’importanza di prendersi cura dell’ambiente in cui si vive e del prossimo e stimolare nuove forme di partecipazione.

A partire dall’autunno 2025 e fino all’estate 2026, RiGenEra proporrà appuntamenti mensili gratuiti e aperti a tutti. Le attività spazieranno dalla raccolta di rifiuti trasformata in festa comunitaria con l’ormai noto format “Aperimunnezza”, ai workshop dedicati a temi di grande attualità come la sostenibilità, il fast fashion e lo spreco alimentare, passando per momenti culturali come il bookcrossing, il cinema all’aperto e le mostre fotografiche. Ogni incontro sarà anche un’occasione di socialità e condivisione, grazie agli aperitivi solidali e alle collaborazioni con le realtà associative del territorio.

L’evento di presentazione del 21 settembre sarà aperto a partner, stakeholder e cittadini e rappresenterà un primo momento di confronto e partecipazione. Saràm visitabile la mostra d’arte “Artisti per Giancarlo”, dedicata a Giancarlo Siani, giornalista de “Il Mattino”, il 23 settembre del 1985. Al termine, è previsto un aperitivo solidale organizzato da due realtà che animano quotidianamente gli spazi di Casa Mehari: La Bottega dei Semplici Pensieri e la Cooperativa Sociale La Quercia Rossa.

