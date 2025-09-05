Marano, Comune sciolto per mafia: sconfitti anche i due siti di regime

Condividi

Per mesi hanno provato a ribaltare la realtà a colpi di articoli su commissione, velinette e titoloni messi in fila per rassicurare chi leggesse. La stampa prezzolata ha fatto di tutto pur di avvelenare i pozzi: screditare chi denunciava, ridicolizzare le inchieste, dipingere Marano come un’isola felice. Mentre Terranostranews raccontava e denunciava, loro deridevano il nostro operato, con l’avallo di 4-5 consiglieri pessimi. Oggi il sipario è calato e il verdetto del Viminale ha spazzato via ogni finzione. Piantedosi lì ha mandati a casa. E a fare ancora più ridere (per non piangere) restano i due personaggi simbolo: il menestrello del paese, da sempre infilato fino al collo nella politica dell’area nord insieme ai suoi parenti, amico di un sindaco arrestato e condannato, che ora chissà se smetterà di fare il pagliaccetto alle conferenze stampa, e il super mega professore del piffero, strabattuto alle urne che fa politica da sempre, senza successo, e dirige, insieme ad un altro personaggio, recordman di scioglimenti, una testata di dubbia moralità, dedita alle trastole e alle markette politiche. E ora, quelle penne che hanno offeso, inquinato i pozzi, sapete dove metterle…













