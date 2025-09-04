Giugliano, casette di via Casacelle finalmente ai cittadini della zona. I residenti: “Grazie alla Rescigno e al sindaco D’Alterio”

Condividi

È la fine di un incubo?! Credo proprio di SI!

Per le famiglie che abitano nelle casette di via Casacelle. Dopo 20 mesi tra carte, avvocati e prefettura, finalmente c’è una svolta grazie all’intervento di Carmela Rescigno, presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati. Una vera speranza per i cittadini di Giugliano.

Spesso si giudicano i simboli politici senza guardare alle persone che ci sono dietro. Ma una cosa che dovremmo imparare è proprio questa: dietro a un simbolo ci sono persone di cuore, come la Rescigno, che agisce con fatti concreti, non con parole. Persone — donne e uomini — che mettono gli interessi dei cittadini prima dei propri.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco Diego D’Alterio, primo cittadino di Giugliano in Campania, e agli assessori che hanno accolto subito la proposta, dimostrando cosa significa fare il bene comune.

Grazie anche al nostro avvocato Mariangela Pennacchio, sempre paziente e vicina alle famiglie più fragili.

C’è ancora molto da fare. Giugliano è grande e tante famiglie vivono in difficoltà. Come ha detto il nostro sindaco: “Nessuno deve rimanere indietro.”

-Guglielmo Palladino













