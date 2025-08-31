Giugliano, personale medico aggredito al San Giuliano: denunciato 28enne

Condividi

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per la segnalazione di un’aggressione al personale sanitario.

Dai primi accertamenti dei carabinieri è emerso che poco prima il medico di turno era stato prima minacciato e poi aggredito da un 28enne che il professionista stava visitando dopo un incidente stradale.

Per il medico una prognosi di 3 giorni.

Il 28enne è stato denunciato per lesioni a personale sanitario.













