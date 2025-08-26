Calvizzano entra nel circuito del grande cinema con il NaNo Film Festival 2025

Condividi

Visite: 30

27 Visite

Per la prima volta Calvizzano ospiterà parte della programmazione del NaNo Film Festival, rassegna internazionale dedicata al cinema breve, giunta alla sua sesta edizione. L’evento, in programma dal 10 al 13 settembre, coinvolgerà sia Napoli che Calvizzano, grazie alla collaborazione tra il festival e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Pirozzi. Con oltre 50 opere provenienti da 15 Paesi, il festival propone sei sezioni competitive (dal drama all’animazione) e due parallele, tra cui documentari e videoclip musicali. Grande attenzione sarà riservata anche ai talenti locali, con la sezione “Corto Campano”. Tra le novità dell’edizione 2025 spiccano la nuova Area Industry, spazio dedicato ai professionisti del settore audiovisivo, e la collaborazione con l’European Film Club, che proporrà una rassegna di cinema europeo.

Attesi ospiti di rilievo come Arturo Muselli, Francesco Serpico, Peppe Lanzetta (a cui sarà conferito il Premio alla Carriera), e Dario Sansone con il progetto “Santo Sud”. Calvizzano, dunque, si prepara a diventare uno dei nuovi punti di riferimento per il cinema indipendente internazionale, contribuendo all’espansione culturale e territoriale del festival.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti