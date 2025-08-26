Gestione Covid. Il fuorionda inedito e clamoroso di Palù (Aifa): “Ho ricevuto pressioni ministeriali per Astrazeneca e Johnson & Johnson”

All’indomani della morte della 18enne Camilla Canepa, in seguito alla somministrazione del vaccino Astrazeneca, si tiene una drammatica seduta del Comitato tecnico scientifico. Come riporta il quotidiano La Verità, documentando il tutto con un video inedito, si susseguono zuffe verbali e scaricabarili.
Buonguerrieri: “Palù va convocato in Commissione Covid”
“Continuano a emergere sinistri pezzi di verità sulla tragica stagione della pandemia di Covid. Giungono nuove conferme sul fatto che le scelte dei Governi non erano affatto dettate dalla scienza, che anzi sembra essere stata oggetto di pressioni, nella formulazione dei pareri, da parte della politica. In un altro video esclusivo pubblicato sul sito de La Verità, infatti, Giorgio Palù, allora presidente dell’Aifa e componente del Cts, ammette in un fuori onda di aver ricevuto pressioni dal Ministero della Salute per approvare la somministrazione di alcuni vaccini anche sotto i 60 anni di età”. Così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.
“È un fatto molto grave, su cui è doveroso fare chiarezza, per questo in commissione Covid acquisiremo i verbali dell’interrogatorio di Palù reso agli inquirenti, di cui dà in parte conto sempre il quotidiano La Verità. Inoltre, ho chiesto al presidente della commissione Covid di convocare in audizione il prof. Giorgio Palù”, conclude l’esponente di Fdi.