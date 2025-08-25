Marano. Gara rifiuti aggiudicata dopo vari tentativi, ma su una delle aziende vincitrici pesa un precedente sospetto

Condividi

Visite: 312

38 Visite

E’ stata aggiudicata la gara per la Gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani del Comune di Marano: un affidamento della durata di 5 anni, prorogabile fino a 8, che punta a rivoluzionare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. L’appalto è stato assegnato con un ribasso di oltre il 9%, traducendosi in un risparmio stimato di circa 2 milioni di euro rispetto all’importo a base di gara.

A vincere è stato un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da Isola Verde Ecologia S.r.l., con sede a Ischia, in qualità di mandataria e capofila, e da Ecologia e Servizi Italia S.r.l., con sede a Gricignano d’Aversa, nel ruolo di mandante.

Isola Verde Ecologia risulta essere una realtà ben strutturata. Qualche ombra permane sull’altra società del raggruppamento, Ecologia e Servizi Italia, già finita al centro di polemiche nel 2022, quando il TAR di Lecce sospese l’aggiudicazione di un appalto nel Comune di San Donaci proprio a questa azienda. Il motivo: segnalazioni dell’Autorità Antimafia che ipotizzavano possibili legami con ambienti della criminalità organizzata di area Casalese. Al momento, tuttavia, non si hanno notizie ufficiali di procedimenti penali o condanne.

Al momento, però, dal Comune non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale su quando il nuovo servizio partirà, né sono state fornite indicazioni sulla forma operativa e sulle modalità di subentro rispetto all’attuale gestore.

Commenti