Giugliano, nuova rissa tra minorenni in pieno centro: intervengono anche adulti armati

Durante il fine settimana, la tranquillità estiva di Giugliano è stata nuovamente scossa da un episodio di violenza tra giovani. Nella notte tra sabato e domenica, nei pressi di piazza Gramsci, una rissa è esplosa sul playground di via Labriola, come riporta Il Mattino, coinvolgendo alcuni minorenni. Non sono chiare le cause del litigio, ma la situazione è rapidamente degenerata con l’arrivo di alcuni adulti, presumibilmente parenti dei ragazzi, alcuni dei quali armati di mazze.

Solo l’intervento tempestivo di Polizia e Carabinieri, allertati dai residenti svegliati dalle grida, ha riportato la calma. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza giovanile nella zona, già teatro di una maxi-rissa lo scorso aprile. In seguito a quell’evento, il prefetto Michele Di Bari aveva disposto l’istituzione di tre zone rosse per limitare l’accesso a soggetti pericolosi, misura poi annullata dal TAR Campania per illegittimità.