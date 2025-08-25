Cancro alla gola: l’intelligenza artificiale potrebbe presto scoprirlo dalla voce

Condividi

Basterà parlare per sapere se si è a rischio di cancro alla gola? Secondo un nuovo studio, una semplice registrazione vocale potrebbe un giorno diventare uno strumento diagnostico chiave.

Pubblicata sulla rivista Frontiers in Digital Health, la ricerca suggerisce che l’intelligenza artificiale (AI) è in grado di identificare anomalie nelle corde vocali, come noduli benigni o tumori laringei in fase iniziale, attraverso brevi registrazioni della voce.

“Con questo set di dati potremmo utilizzare i biomarcatori vocali per distinguere le voci dei pazienti con lesioni da quelle senza”, spiega Phillip Jenkins, autore principale dello studio e ricercatore in informatica clinica presso la Oregon Health and Science University (Usa).

Perché la diagnosi precoce è cruciale

Il cancro della laringe colpisce oltre un milione di persone nel mondo, causando circa 100.000 morti all’anno. È il 20esimo tumore più comune e i principali fattori di rischio includono fumo, alcol e alcuni ceppi del papillomavirus umano (Hpv).













