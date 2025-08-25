Condividi

Torna il NaNo Film Festival: quattro giorni di grande cinema dal 10 al 13

settembre 2025. Tra Napoli e Calvizzano, la sesta edizione del festival dedicato al cinema internazionale Il NaNo Film Festival è pronto a riaccendere i riflettori sul grande schermo: dal 10 al 13 settembre 2025, tra Napoli e Calvizzano, torna la manifestazione dedicata al cinema internazionale, giunta alla sua sesta edizione. Con una proposta artistica sempre più ambiziosa, il festival si conferma come uno dei principali appuntamenti per scoprire nuove voci e linguaggi del cinema contemporaneo, tra produzioni indipendenti, opere internazionali e anteprime nazionali. Nato a Napoli, il NaNo Film Festival ha saputo crescere anno dopo anno, ampliando il proprio raggio d’azione e guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama delle rassegne dedicate al cinema. Per la prima volta, la programmazione coinvolgerà anche il Comune di Calvizzano, grazie alla collaborazione con il Sindaco Giacomo Pirozzi, in un’ottica di espansione territoriale e culturale. Il festival è patrocinato da RAI Campania, sostenuto dalla Film Commission Regione Campania e ha ricevuto negli anni il contributo del Ministero della Cultura. Una selezione internazionale: oltre 50 film da 15 Paesi Al centro della manifestazione c’è il cinema: con oltre 50 opere selezionate da tutto il mondo, il NaNo Film Festival propone una programmazione strutturata in sei sezioni competitive e due

parallele, offrendo uno sguardo ampio e sfaccettato sulle tendenze del cinema breve.

Le categorie in concorso comprendono:

• Drama Short

• Comedy Short

• Documentary Short

• Animation Short

• Corto Campano (per produzioni realizzate o ambientate in Campania)

Sezioni parallele:

• Documentary Feature

• Music Video

Le opere selezionate provengono da oltre 15 Paesi, con una forte rappresentanza di talenti

emergenti e autori affermati. Dai corti d’autore alle animazioni sperimentali, dai documentari di

impegno civile ai videoclip che fondono linguaggio visivo e musica: il NaNo Film Festival punta

a raccontare la pluralità dell’audiovisivo contemporaneo, con una particolare attenzione alla

ricerca stilistica, all’innovazione narrativa e alla qualità artistica.

Grandi novità: debutta l’Area Industry, spazio professionale per il settore

Novità assoluta di questa edizione è l’apertura dell’Area Industry, uno spazio riservato agli

addetti ai lavori accessibile tramite accredito. Un ambiente professionale pensato per stimolare

il confronto tra i protagonisti del settore audiovisivo attraverso:

• incontri one-to-one

• tavole tematiche

• cocktail di networking

L’Area Industry vedrà la partecipazione di player cinematografici di rilievo: da produttori

indipendenti a buyers, da festival a rappresentanti di associazioni di categoria come CNA,

Confartigianato e APIC. Un’opportunità concreta per costruire relazioni, condividere progetti e

dare impulso al tessuto creativo e produttivo del territorio.

Sguardo sull’Europa: il cinema europeo protagonista

Tra le novità di questa edizione spicca anche la collaborazione con l’European Film Club, che

ogni mattina proporrà una selezione di film europei contemporanei, offrendo al pubblico un

viaggio cinematografico attraverso le migliori produzioni del continente.

Ospiti, anteprime e tante sorprese

Accanto alle proiezioni, il NaNo Film Festival 2025 arricchisce la sua proposta con un fitto

calendario di incontri con registi, attori, autori, presentazioni editoriali e performance dal vivo.

Tra gli ospiti già confermati:

 Rivelato il primo membro della Giuria di Qualità: l’attore Arturo Muselli.

 Special Guest: Francesco Serpico, protagonista de L’amica geniale.

 Premio alla Carriera: sarà conferito a Peppe Lanzetta, figura simbolo della scena

artistica e culturale partenopea.













