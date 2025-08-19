Marano, ladri scatenati: nuovo colpo alla farmacia Morrica

Condividi

Farmacie e esercizi commerciali presi di mira da malviventi in queste ultime ore, oramai il territorio di Marano é fuori controllo vivere diventa sempre più un’ impresa.

Per l’ ennesima volta la farmacia Morrica di via Falcone é stata presa di mira dai malviventi e giungono notizie dal territorio che altri esercenti hanno subito la stessa sorte, non immuni da tali devastazione fisica e psicologica sono i cittadini toccati con furti in appartamenti.

La città pian piano é sempre più in mano a malintenzionati pronti a portare a termine le loro malefatte, con la conseguente disperazione del singolo cittadino che si sente non protetto.

Urge l’ ampliamento dell’ organico della caserma dei carabinieri la cui capitaneria deve sovraintendere a un vasto territorio e l’ istituzione di un distaccamento della Polizia di Stato , questa l’ unica strada per fronteggiare i malviventi che spesso sono adepti alla malavita organizzata.

La nostra solidarietà alla farmacia Morrica e a tutti coloro toccati nel profondo delle proprie anime con furti rapine, scippi, nella consapevolezza che la” merda” malavita non può essere più forte dello Stato, quando questo é presente.

nota di Michele Izzo













