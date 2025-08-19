Marano. Dramma della solitudine: anziana trovata morta in casa

Condividi

Visite: 516

22 Visite

Anziana trovata morta in casa, a Marano, in pieno centro. Sul posto carabinieri e personale del 118. La donna, da quanto si apprende, sarebbe deceduta diversi giorni fa. Ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine alcuni vicini, che da qualche giorno sentivano miasmi provenire da un appartamento. L’anziana sarebbe deceduta per cause naturali. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. La donna era la moglie di un ex assessore comunale attivo tra gli anni 80 e 90. Le indagini sono condotte dai militari dell’Arma della compagnia di Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti