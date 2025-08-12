BANDITI SCATENATI NEL CENTRO DI NAPOLI: RUBATO OROLOGIO DA 80 MILA EURO DOPO UN’AGGRESSIONE

Momenti di terrore tra i turisti all’hotel Excelsior a Napoli dove una coppia di banditi ha aggredito un turista marocchino mentre stava salendo su un taxi. L’uomo ha resistito e ha tentato di fuggire all’interno del hotel.

Eppure i banditi lo hanno inseguito anche nella hall ed è stato ferito col calcio della pistola. È partito anche un colpo di pistola che si è conficcato nel soffitto. Rubato un orologio del valore di 80 mila euro.

