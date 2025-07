“Luglio in Jazz”, ultime tappe al Centro Campania Il 30 e 31 si chiude con Avishai Cohen e Incognito

Condividi

Ultimi due appuntamenti al Centro commerciale Campania di Marcianise (CE) con la

rassegna “Luglio in Jazz”. Dopo le esibizioni di Biréli Lagrène, China Moses, Michel

Camilo e Kennedy Administration, l’estate di musica in Piazza Campania si chiude con

altri due grandi nomi del panorama internazionale del jazz. La kermesse dedicata alla

musica jazz si prepara a regalare ancora emozioni con due eventi imperdibili nelle serate

del 30 e 31 luglio quando, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno Avishai Cohen e

Incognito. Ad accompagnare gli artisti ci saranno visual dinamici generati in tempo reale,

capaci di catturare l’anima e le sfumature del jazz.

GLI ARTISTI

30 LUGLIO: Avishai Cohen

Trombettista tra i più originali della scena jazz contemporanea, Avishai Cohen è noto per

la sua sensibilità artistica e il desiderio costante di esplorazione musicale. Ha guidato

progetti personali come il quartetto e Triveni, ed è stato protagonista con gruppi come il

SFJAZZ Collective, Jazz100 e i 3 Cohens Sextet, con i fratelli Anat e Yuval. Nel 2024 ha

pubblicato Ashes to Gold, un album intenso nato dopo i tragici eventi del 7 ottobre 2023,

ispirato al Kintsugi giapponese: dalla frattura nasce una nuova bellezza. Con uno stile

lirico e profondo, Cohen unisce virtuosismo e poesia. Direttore artistico del Jerusalem Jazz

Festival, è stato eletto per tre anni consecutivi “Rising Star” dalla rivista DownBeat.

31 LUGLIO: Incognito

Fondati nel 1979 da Jean-Paul “Bluey” Maunick, gli Incognito sono pionieri mondiali del

jazz-funk britannico. Dopo il successo di Parisienne Girl e Jazz Funk, Bluey ha costruito

un suono inconfondibile, capace di fondere soul, funk e jazz con una visione corale e

positiva. Il gruppo ha collaborato con icone come Stevie Wonder, Chaka Khan, George

Benson e Mario Biondi. Con successi internazionali come Always There e Still a Friend of

Mine, Incognito ha conquistato le classifiche e i palchi di tutto il mondo, dai festival di

Montreux a Seul. Oggi, con 19 album all’attivo e una nuova generazione di talenti in

formazione, restano uno dei gruppi più longevi, coinvolgenti e amati della scena soul-jazz

contemporanea.

LE PRENOTAZIONI

Per vivere appieno queste serate di musica, il Campania offre la possibilità di prenotare un

tavolo riservato nell’area privata al costo di 16 euro a persona, che include un drink, una

porzione di finger food e l’accesso esclusivo all’area dedicata. Le prenotazioni si possono

Centro Commerciale Campania – S.S. Sannitica, 87 Località Aurno 81025 Marcianise (CE)

www.campania.com | campania@klepierre.com | 0823. 69 60 37

effettuare presso l’Info Point di Piazza Centrale, dopo aver scaricato l’app Io&Campania

recarsi al Tropicana Café, dove si riceverà il coupon di conferma. Il check-in va effettuato

tra le 20:00 e le 21:00, mostrando il coupon e la ricevuta di prenotazione. Dopo le 21:00, le

prenotazioni decadono, ma sarà comunque possibile utilizzare il buono presso il Tropicana

Café senza riservare un tavolo.

Non perdete l’occasione di concludere l’estate con due serate di grande jazz, tra

virtuosismo, poesia e energia.













