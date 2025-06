Leonardo: sindaco di Pomigliano convoca incontro al Comune con i sindacati e i lavoratori

Condividi

A seguito della lettera inviata dalle RSU dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, l’Amministrazione Comunale ha prontamente convocato per domani, giovedì 26 giugno alle ore 12.30, un incontro ufficiale presso la sede comunale con le rappresentanze sindacali di fabbrica e territoriali per affrontare le criticità sollevate dai lavoratori. “L’Amministrazione è vicina ai lavoratori – ha dichiarato il sindaco Raffaele Russo – e li abbiamo convocati per ascoltare direttamente quali siano le loro preoccupazioni ed insieme eventualmente decidere tutte le azioni da intraprendere a sostegno della loro vertenza.” L’obiettivo dell’incontro è quello di approfondire le questioni emerse nel documento trasmesso dalle RSU, riguardanti il futuro produttivo del sito Leonardo e il rischio di un progressivo ridimensionamento del comparto manifatturiero, nonché di definire il ruolo che il Comune potrà svolgere a tutela della forza lavoro e dell’intero indotto.













