Condividi

Visite: 93

34 Visite

La Polizia di Stato sta eseguendo 45 misure cautelari, in diverse località della provincia di Napoli ed in altre province, nell’ambito di una vasta operazione coordinata dalla DDA di Napoli per il contrasto all’immigrazione clandestina, i dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Napoli alle ore 10.30.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews