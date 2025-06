M5S, Cammarano: “Inquinamento del fiume Irno, la Regione intervenga”

Condividi

Il consigliere regionale: “Inviata richiesta all’assessore Bonavitacola e al Comune di Salerno”

“Il fiume Irno, patrimonio naturale della città di Salerno, continua a subire aggressioni ambientali inaccettabili. Nei giorni scorsi, nel tratto urbano in prossimità del ponte Rouen, i cittadini hanno documentato un episodio anomalo: le acque del fiume si sono improvvisamente colorate di bianco. Un fenomeno che potrebbe indicare la presenza di sostanze inquinanti scaricate abusivamente. Non è la prima volta: eventi del genere si ripetono da anni, mettendo in evidenza un problema strutturale di controllo e presidio ambientale. Per queste ragioni, questa mattina ho inviato una richiesta di intervento urgente all’assessore regionale all’Ambiente Bonavitacola, al Comune di Salerno, all’ARPAC e alla Direzione generale per l’Ambiente. Ho chiesto accertamenti immediati sulla natura degli sversamenti, l’identificazione dei responsabili e l’intensificazione dei controlli”. A denunciarlo, su segnalazione del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Salerno e dei suoi portavoce, è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano.

“Ho chiesto, inoltre, che tutte le informazioni raccolte vengano rese pubbliche, perché la trasparenza è il primo passo verso la responsabilità. Chi inquina va fermato. La tutela del patrimonio ambientale deve tornare al centro dell’agenda politica, senza più alibi né ritardi”.













