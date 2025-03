Arenaccia: sorpresa in casa con una tonnellata di sigarette di contrabbando. Arrestata una 51enne napoletana.

Condividi

Visite: 10

15 Visite

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 51enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato un’abitazione in vico Martiri d’Otranto, dove hanno rinvenuto 4697 stecche di sigarette prive delle etichette del monopolio di Stato, per un peso complessivo di 940 kg circa, e 450 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagata è stata arrestata dal personale operante.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews