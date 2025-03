I cadaveri di un uomo e una donna, una coppia di coniugi di origini ucraine, sono stati trovati poche ore fa in un’abitazione di via don Bosco a Napoli. È stata la figlia appena maggiorenne a chiamare la polizia, gli investigatori parlano da subito di un caso di omicidio-suicidio. Il medico legale sembra non avere dubbi: sul corpo della donna ci sarebbero evidenti segni di violenza. Il padre 51enne della giovane, quindi, si sarebbe tolto la vita dopo avere ucciso la moglie.