Campi flegrei. Come anticipato due giorni fa da Terranostranews cambiano i livelli di operatività

Condividi

Visite: 519

27 Visite

I livelli per l’allerta vulcanico ai Campi Flegrei resteranno sempre quattro, contrassegnati dai colori che abbiamo imparato a conoscere negli anni: verde (quiescenza) giallo (attenzione); arancione (pre-allarme) e rosso (allarme). La novità, emersa nel confronto di oggi alla Protezione Civile nazionale col capo dipartimento Fabio Ciciliano ed Eugenio Coccia presidente della commissione Grandi Rischi è che all’interno di questi 4 livelli ci saranno diversi sotto livelli.

Sono necessari, soprattutto nel “salto” dall’attuale livello giallo, quello in cui è ora la caldera vulcanica flegrea all’attuale livello arancione di pre-allerta che prevede misure molto più stringenti come le evacuazioni. È stata ravvisata la necessità di almeno due ulteriori fasi operative intermedie, pur sotto il cappello dello stesso livello di allarme. «Al momento – spiega Coccia – siamo in una fase di attenzione e non di una di pre allarme. È una situazione che potrebbe prolungarsi nel tempo, regredire a un livello più basso o anche peggiorare, l’importante è essere preparati».

Dunque, cosa cambia nell’allerta vulcanica ai Campi Flegrei? Raddoppiano le fasi operative al livello giallo a seconda della crescente gravità, idem per il livello arancione. La Protezione Civile ha oggi diffuso una bozza di schema molto utile (non ancora in vigore) per capire quali sono i cambiamenti proposti e previsti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews