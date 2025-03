QUARTO, UN CENTRO CULTURALE NELL’EX CEMENTIFICIO DEI POLVERINO

Visite: 0

Un giorno storico, perché dopo 33 anni è finalmente partito il cantiere nell’ex cementificio confiscato al clan Nuvoletta. Non solo, come Comune di Quarto abbiamo anche sottoscritto insieme al vicepresidente dell’APS “Sos Impresa Rete per la Legalità” il “Protocollo di legalità” per la costituzione di parte civile del Comune di Quarto nei processi contro il racket e l’usura.