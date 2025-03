Campi Flegrei, Salvini e Piantedosi: l’attenzione è massima

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, hanno incontrato a Citta’ della Scienza di Napoli, a margine dell’evento della Lega su sicurezza e legalita’, i rappresentanti del comitato Assemblea Popolare di Bagnoli e dei Campi Flegrei, costituitosi spontaneamente dopo la recente grande scossa. Salvini e Piantedosi hanno assicurato la loro massima attenzione alla questione.

“Credo di condividere con il vicepremier Salvini l’opportunità di un segnale di vicinanza e di affetto alla popolazione dei Campi Flegrei, che esprime preoccupazioni in questi giorni per un fenomeno molto insidioso, molto complicato da gestire” ha detto Piantedosi nel corso della cerimonia di consegna dei mezzi speciali per il nuovo presidio operativo dei vigili del fuoco sulla Tangenziale di Napoli. “Mi sono recentemente recato sul posto e abbiamo incontrato i sindaci. Ringrazio il perfetto e il capo dipartimento dei vigili del fuoco. Ci siamo ripromessi di dare il nostro contributo di rassicurazione e non solo nel contesto di quelli che sono i distaccamenti sul posto”, ha aggiunto il titolare del Viminale.

“Il tema dei Campi Flegrei non si puo’ esaurire con i 630 milioni di euro che il Governo stanzia fino al 2029” ha detto il ministro Salvini. “L’ascolto e’ fondamentale”, ha aggiunto il vicepremier in riferimento anche al corteo di comitati e centri sociali che contestano le modalita’ di gestione del fenomeno del bradisismo. “Se ci fosse qualcuno animato da intenzioni positive, da ministro – ha concluso – dico che l’ascolto e’ fondamentale”.