Condizioni Papa Francesco, cardinal Fernandez: “Non si dimette ma deve reimparare a parlare”

Il Papa, ricoverato da oltre un mese al policlinico Gemelli, “non si dimetterà”. Parola del cardinal Victor Manuel Fernandez che, a margine della presentazione del volume ‘Viva la poesia’ curato da padre Antonio Spadaro, ha escluso che il Pontefice possa rinunciare al soglio di Pietro.

Il cardinale argentino prefetto dell’ex Sant’Uffizio, come spiega, ha “avuto modo di essere in contatto” col Pontefice da quando è ricoverato. “Sono contento perché sapevo che con il suo organismo poteva reagire in un modo o in un altro e alla fine ho avuto ragione perché si trova veramente molto bene fisicamente. Adesso ci vuole la riabilitazione perché con l’ossigeno ad alti flussi si secca tutto e deve re-imparare quasi a parlare”. Il Papa fatica a parlare? “Sì – conferma – ma lo stato generale del suo organismo è come prima”.













