Papa Francesco e il bollettino del Vaticano dopo insufficienza respiratoria e broncospasmo. Ecco come sta

Papa Francesco è ricoverato da 19 giorni al policlinico Gemelli di Roma. Dopo alcuni giorni in cui la situazione sembrava essersi normalizzata, il Pontefice – nella serata di lunedì 3 marzo, secondo quanto riferito dal Vaticano attraverso il bollettino – ha accusato due episodi di insufficienza respiratoria acuta e broncospasmo. Questa condizione ha reso necessaria la ventilazione meccanica non invasiva, nonostante il Pontefice sia sempre rimasto “vigile“. La prognosi resta riservata. Nell’aggiornamento della sera il Vaticano ha fatto sapere che il Santo Padre è in condizioni stabili, ma che nella notte “verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva”.