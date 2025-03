Ischia: tenta la truffa del figlio arrestato ma la rete di prevenzione funziona. Carabinieri arrestano 20enne

Condividi

L’ha chiamata fingendosi amico del figlio e le ha riferito che c’era stato un incidente. Suo figlio aveva investito una persona ed era stato arrestato. Per liberarlo 22mila euro.

Le campagne di sensibilizzazione questa volta hanno la meglio e la vittima intuisce che è meglio chiamare i carabinieri.

Siamo a Ischia e i carabinieri della locale compagnia vengono allertati dalla centrale operativa. L’appuntamento tra truffatore e vittima è stato preso, tocca solo appostarsi e aspettare.

Pochi minuti e un 20enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi si avvicina all’abitazione della vittima.

Parte il blitz dei carabinieri e il giovane tenta di fuggire scappando nella vicina pineta. Il 20enne viene bloccato e arrestato. Nel suo smartphone diversi messaggi che ricostruiscono la tentata truffa.

Sono in corso indagini per individuare eventuali complici.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.

* DORE SOULEYMANE, NATO GUINEA IL 22 OTT 04, RESIDENTE A CASTEL VOLTURNO (CE)













