“MARANZA” IN ARRIVO A NAPOLI: LE DECISIONI DEL COMITATO PER L’ORDINE E LA SICUREZZA

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 28 febbraio 2025

Nel pomeriggio odierno, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno partecipato l’Assessore alla Legalità e Polizia locale del Comune di Napoli, il Vice Questore vicario, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Dirigente del Compartimento Polfer, il rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza e il Comandante della Polizia Metropolitana.

In merito alle notizie apparse di recente sul web, riguardo all’intenzione del cd. gruppo “Maranza”, di raggiungere domani, 1° marzo, questo capoluogo con un treno ad Alta Velocità, con asseriti intenti provocatori, il Comitato, dopo un approfondito esame, sulla scorta dell’attività di prevenzione e controllo già avviata dalle Forze dell’ordine nell’immediatezza, ha disposto ulteriori misure di ordine e sicurezza pubblica, al fine di scongiurare eventuali episodi di violenza o di illegalità.

Le determinazioni sono state adottate anche in relazione alla circostanza che, nella giornata di domani, si disputerà, presso lo stadio Maradona, l’incontro di calcio Napoli Inter, in occasione del quale è previsto un massiccio afflusso, presso la città di Napoli, di tifosi per assistere alla competizione sportiva.

Napoli, 28 febbraio 2025













