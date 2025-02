Trump-Zelensky, scontro nello studio Ovale. L’ira del presidente americano

Condividi

Toni accesi e scontro aperto tra Donald Trump e il suo vice J.D. Vance da un lato e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale. L’incontro alla Casa Bianca si trasforma in uno showdown, un durissimo faccia a faccia in mondovisione con il presidente americano che mette il collega di Kiev spalle al muro.

Il vertice sarebbe dovuto servire per firmare l’accordo sulla condivisione delle ricchezze minerarie dell’Ucraina e discutere un accordo di pace con la Russia. “Non state affatto mostrando gratitudine. Non è una bella cosa”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. “Sarà molto difficile fare affari in questo modo”.

Dopo un inizio molto cordiale è stata una escalation: Trump ha apertamente accusato Zelensky di “irriconoscenza” nei confronti degli Stati Uniti. Quindi lo ha minacciato: “O fai l’accordo o noi ci chiamiamo fuori. E se noi siamo fuori vedrai cosa succederà”. E ancora: “Non hai le carte, non hai le carte”. Anche Vance è stato molto duro con Zelensky: “Non si viene alla Casa Bianca a mancare di rispetto al presidente davanti agli americani”.

Uno dei passaggi più bruschi è stato quello in cui Trump ha accusato Zelensky: “Stai giocando col rischio di una Terza Guerra Mondiale“. A scanso di equivoci, il presidente americano ha chiarito che Washington sta “nel mezzo” tra Kiev e Mosca, e ha ribadito di essere “sia dalla parte della Russia che dell’Ucraina”. “Voglio solo che si risolva”, ha aggiunto. “Volete che dica cose davvero terribili su Putin e poi dica, ‘ciao, Vladimir. Come stiamo andando con l’accordo?’ Non funziona così. Non sono allineato con nessuno. Sono allineato con gli Stati Uniti d’America, e per il bene del mondo”. Per poi chiudere con una battuta rivolta ai giornalisti: “Insomma, un bel pezzo di televisione”.













