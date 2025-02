Polemiche gender, nuovo caso in una scuola di Napoli. Bambin sostituisce bambini, lettera a Valditara

Condividi

Ancora una bufera sull’ennesima follia gender. Questa volta il caos è scoppiato a Napoli, nell’Istituto Comprensivo A.S. Novaro-Cavour che ospita materne, elementari e medie. In una circolare diffusa a genitori e alunni la parola “bambini” è stata sostituita da “bambin*” con l’asterisco finale. Il simbolo della comunità Lgbt – insieme alla schwa – per annullare i generi e cancellare la distinzione tra uomo e donna. Ma l’integralismo arcobaleno non è passato inosservato.

Noto per aver difeso Diego Armando Maradona, l’avvocato Angelo Pisani ha chiesto un’ispezione ministeriale e le dimissioni “dei responsabili di tali iniziative”. “Va oltre ogni immaginazione il limite cui possono spingersi le ideologie. Tutto ciò diventa più pericoloso se ad esserne condizionati sono coloro il cui compito è quello di proteggere la serenità e la crescita dei bambini. Ma proprio questo è accaduto in una scuola d’infanzia, elementare e media dei Colli Aminei, a Napoli: bambin* con l’asterisco, come per indicare che esistono anche scolaretti di sesso incerto e che questo sarebbe ‘normale’” le parole del coordinatore della Commissione diritto degli affetti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.













