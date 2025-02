AZIONE, SOMMESE: A CERCOLA CON IL SINDACO ROSSI. DI FENZA: “REGOLE E TERRITORIO PILASTRI DEL PARTITO”

Condividi

“Nel Comune di Cercola Azione, sin dalla sua nascita, ha sostenuto l’ottimo lavoro del giovane sindaco Biagio Rossi e dell’attuale amministrazione – a dichiararlo è Giuseppe Sommese, presidente della Prima Commissione permanente in consiglio regionale, leader campano di Azione recordman di preferenze alle ultime elezioni europee.

Anche a Cercola, dove abbiamo raggiunto non a caso risultati importanti (6,26% alle ultime europee, il doppio della media nazionale) – prosegue Sommese – stiamo assistendo, con sconcerto, a iniziative estemporanee che minano i due pilastri sui quali abbiamo costruito il Partito: rispetto delle regole e del territorio.

Sulla stessa linea Pasquale Di Fenza, capogruppo di Azione, che conta 4 consiglieri regionali in Campania “Non sono concepibili posizioni e nomine prodotte dal nulla senza tenere in minimo conto gli amministratori e i dirigenti radicati nei territori, come accaduto a Marano. Dovrebbe esser chiaro a tutti, ancora di più perché stiamo celebrando, con straordinario impegno e fatica, congressi in tutto il Paese nei quali i nostri iscritti discutono e decidono insieme rispettandosi e rispettando le regole condivise”

A ribadire la linea dei consiglieri regionali di Azione, i consiglieri di Cercola Bentivoglio e Barone, che incalzano: “A Cercola siamo aperti ad ogni adesione qualificata e funzionale al progetto di Azione, la quale, però, dal primo giorno ha sostenuto il Sindaco Rossi e l’attuale amministrazione. Bisogna essere seri e coerenti, pertanto non riconosciamo alcuna costituzione estemporanea di responsabili politici territoriali, e continueremo a porci come interlocutori positivi ed esclusivi dell’amministrazione”.













