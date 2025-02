PD. Bruna Fiola difende Pina Picierno: “Attacco intollerabile, il M5S avvelena il confronto politico”

137 Visite

“Voglio esprimere la mia totale solidarietà e vicinanza a Pina Picierno, che è stata oggetto di un attacco intollerabile da parte del deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Pedullà. Definirla un’’infiltrata fascista’ è un’affermazione grave e inaccettabile, che dimostra solo arroganza e mancanza di rispetto per chi ha una storia e una coerenza politica ben radicate all’interno del Partito Democratico. Attaccare in questo modo una figura come la vicepresidente del Parlamento Europeo non aiuta il dialogo. Questa modalità di fare politica contrasta con i valori e principi nei quali il Partito Democratico si è da sempre riconosciuto. Vorrei fare notare agli esponenti del Movimento 5 Stelle che continuare ad imbarbarire e avvelenare la discussione politica con inutili insulti e aggressioni verbali non favorisce un sano confronto e allontana sempre di più dal merito dei problemi” – è quanto dichiara Bruna Fiola, consigliere regionale del Partito Democratico della Campania.















Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews