Marano, il duo Coppola-Di Marino punta alla nomina in giunta dell’ex assessore Rea. La settimana scorsa l’incontro con Morra all’esterno del municipio. “C’era anche Rea”

Si arricchisce di particolari l’incontro, avvenuto venerdì a ridosso del municipio, cui hanno preso parte – secondo decine di testimoni oculari – il primo cittadino di Marano, e gli ex consiglieri Pasquale Coppola (ex Pd, poi transitato in una civica a sostegno di Luigi Baiano alle ultime amministrative e, infine, al ballottaggio, a sostegno di Morra) e Lorenzo Di Marino, quest’ultimo citato nell’ultimo decreto di scioglimento per infiltrazioni criminali del Consiglio comunali e anch’egli facente parte del gruppo che, alle ultime amministrative, ha sostenuto prima Baiano e poi Morra.

All’incontro (la foto che vedete è di archivio e non si riferisce all’episodio narrato), da quanto si apprende, era presente anche l’ex assessore della giunta Visconti (sciolta per mafia), Francesco Rea, nato a Cercola il 15 luglio del 1962. Fu ex assessore, qualche anno fa, con delega ai lavori pubblici e all’urbanistica. Secondo gli ultimi rumors, il duo Coppola-Di Marino punterebbe da tempo alla nomina in giunta di Rea.













