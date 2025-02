Inter – Fiorentina. Pallone fuori di centrimetri, sul calcio d’angolo segnano nerazzurri. L’Avvocato Pisani: “Possibile illecito sportivo, chiediamo acquisizione audio arbitro – assistente”

173 Visite

“L’episodio di Bastoni, in Inter – Fiorentina, da cui i nerazzurri ottengono un calcio d’angolo, con la palla fuori dal terreno di gioco di almeno 20-25 centimetri, sul quale poi l’Inter segna, è la prova provata di come si gestiscono le partite. Il tutto andrebbe denunciato per la possibile concretizzazione di un illecito sportivo, chiedendo a tal fine anche opportuni accertamenti e provvedimenti, previa acquisizione dell’audio tra assistente e arbitro. Cosa si sono detti quest’ultimi? Qual’è stata la valutazione che hanno fatto?” – è quanto afferma in una nota l’avvocato partenopeo del Social Club Maradona, Angelo Pisani.

“È fin troppo palese che la palla sia uscita dal campo e che il difensore della Fiorentina con ogni probabilità non tocchi nemmeno il pallone sul cross di Bastoni. Un calcio così pieno di ombre, non fa altro che allontanare i tifosi e generare i famosi “retropensieri”. – prosegue l’Avvocato Pisani.

“I tifosi non possono essere solo carne da macello per arricchire le società. Abbiamo il diritto di assistere a partite giuste e trasparenti. Il Social Club Maradona si schiera in prima linea nella battaglia per la giustizia nel calcio. È necessario riportare questo sport sui binari della legalità e della trasparenza.” – così conclude Pisani.













