Murale dedicato a Santo Romano a Villaricca: l’evento il 13 febbraio

ll prossimo 13 febbraio si terrà alle ore 16.45 l’inaugurazione del murales per il giovane Santo Romano, presso la Scuola Secondaria Statale di I° Grado Ada Negri in via della libertà 20 Villaricca (Na). L’associazione “Idee e Concretezza”, rende omaggio a Santo Romano, giovane ucciso a colpi d’arma da fuoco da un 17enne a San Sebastiano al Vesuvio nella notte del 2 Novembre dello scorso anno, per aver difeso un suo amico per aver calpestato una scarpa costosa. Quest’iniziativa è promossa dal presidente Salvatore Mautone dell’Associazione “Idee e Concretezza”, assieme ai collaboratori dell’Associazione, e alla partecipazione del giovane Luigi Barbato con la collaborazione dell’artista “Gennaro Fioretti”, il quale si impegnerà alla realizzazione del Murales. In occasione dell’ evento saranno invitati: la madre di Santo Romano “Mena De Mare”, il primo cittadino del comune di Villaricca “Francesco Gaudieri”, le autorità e le istituzioni del territorio Un evento di sensibilizzazione per non dimenticare chi è stato Santo Romano. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di dire “BASTA ALLA VIOLENZA!”, per sperare in una società pacifica e che non avvengano più omicidi del genere, come quello di Santo. Murales che sarà realizzato nel cortile della scuola,g razie al grande sostegno della dirigente scolastica della scuola “Ada Negri” Caterina Pennacchio. L’Associazione ancora una volta rende omaggio al giovane Santo Romano come è avvenuto lo scorso 18 dicembre 2024 presso il palazzetto dello sport di Villaricca il presidente conferma il massimo sostegno per la famiglia di Santo per far si che ciò che Santo è stato non venga mai dimenticato.

