Spara dieci colpi contro i ladri e ne uccide uno, indagato un vigilante

116 Visite

Per fermare una banda di rapinatori, sorpresa giovedì sera a mettere a segno un colpo in appartamento a Roma, un vigilante fuori servizio ha impugnato la pistola premendo il grilletto una decina di volte.

Una serie di spari anche mentre i ladri, in fuga, avrebbero tentato di investirlo con la loro auto. Un proiettile ha centrato alla testa uno dei rapinatori che è morto in ospedale. La guardia giurata è ora indagata per omicidio.

I carabinieri hanno inviato una prima informativa in Procura dopo aver lavorato tutta la notte per raccogliere testimonianze ed effettuare i rilievi tecnici per poter fare piena luce sulla vicenda. Da una prima ricostruzione, tutto è nato giovedì intorno alle 19 in un condominio di via Cassia, all’altezza di Tomba di Nerone, nel quadrante nord della Capitale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews