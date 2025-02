Marano. Niente fuochi a San Castrese, il Comune nega alla parrocchia l’autorizzazione per lo spettacolo pirotecnico in occasione della festa patronale

901 Visite

La chiesa del San Castrese non potrà usufruire dei fuochi d’artificio in occasione della festa patronale. Negata l’autorizzazione per lo sparo nelle date dell’11 febbraio e 16 febbraio, da parte dell’Ufficio Suap del Comune di Marano.

La motivazione – si legge nel provvedimento – è legata al mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale e alla mancanza della necessaria documentazione, per il corretto proseguito dell’iter procedimentale / amministrativo.

La società Artisti del cielo di Davide Capuozzo avrebbe dovuto effettuare lo spettacolo pirotecnico per conto della parrocchia San Castrese.













