La cazzimma. Marano, i circensi del corso Mediterraneo e l’incontro odierno con il sigaro…

Da due anni non si rassegnano e ogni tanto, o per ottenere prebende personali o per sollecitare la nomina di un assessore in giunta, tornano a farsi vivi. Il mini circo di corso Mediterraneo, composto dal duo più incoerente e “pallista” del globo, ha incontrato oggi – in un noto bar a ridosso del municipio – il “sigaro” della città. Un faccia a faccia, l’ennesimo, notato da tanti passanti e addetti ai lavori. Avranno parlato nuovamente del famigerato assessorato, per il quale si è speso in un paio di occasioni anche il consiglierone regionale Casillas? O avranno parlato di qualcos’altro? Da quanto ne sappiamo, il sigaro – in passato – avrebbe riferito ai suoi “fratellini” – tra cui il “Luongo” – che a quei due non avrebbe dato mai nulla. Avrà cambiato idea?













© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews