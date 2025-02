Influenza, 6milioni di italiani a letto

141 Visite

L’ondata influenzale di quest’anno ha già raggiunto livelli preoccupanti, con oltre 6,5 milioni di italiani colpiti. A destare particolare allarme è l’incidenza elevata soprattutto nei bambini sotto i 5 anni e negli anziani sopra i 65 anni, categorie considerate più vulnerabili. I dati, forniti dal sistema di sorveglianza Influnet, mostrano come il picco influenzale stia interessando soprattutto le regioni del Centro-Nord, con alcune aree particolarmente colpite come Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sardegna.

Sintomi e possibili complicanze

Oltre ai sintomi più comuni come febbre alta, tosse e dolori muscolari, l’influenza può portare a complicanze anche gravi, soprattutto nei soggetti più fragili. Tra i rischi maggiori, troviamo bronchite, polmonite batterica, miocardite, encefalite e un peggioramento di patologie croniche preesistenti. Particolarmente elevato è il tasso di ospedalizzazione per complicanze influenzali negli anziani, con oltre 200 ricoveri ogni 100.000 persone.

Un convegno a Napoli per discutere le nuove strategie terapeutiche

Proprio per fare il punto sulla situazione e discutere le nuove strategie terapeutiche per contrastare le sequele dell’influenza, si è tenuto oggi a Napoli un importante evento scientifico dal titolo “La nuova strategia terapeutica per contrastare le sequele dell’influenza”. L’incontro, ospitato presso l’Auditorium di Damor Farmaceutici, ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, tra cui Enzo Santagada, assessore alla salute del Comune di Napoli, Ugo Trama, responsabile delle politiche del farmaco della Regione Campania, il prof. Mauro Maniscalco, professore associato in malattie dell’apparato respiratorio all’Università Federico II di Napoli e direttore della pneumologia riabilitativa di ICS Maugeri IRCCS di Telese, il prof. Dario Leosco, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), e Francesco Tursi, direttore della Riabilitazione specialistica cardiorespiratoria di Codogno.













