Miano, spari e sangue sulla strada: due morti

667 Visite

Sparatoria e sangue a Miano. Due uomini uccisi, nel pomeriggio di oggi, 4 febbraio, tra Piscinola e Miano, periferia Nord di Napoli. A perdere la vita Francesco Abenante, 34 anni, ritenuto legato al clan Lo Russo. Il ferito, S. A., 32 anni, è imparentato con un uomo ucciso nella stessa zona alcuni anni fa; è stato portato in ambulanza all’ospedale Cardarelli.

Gli spari intorno alle 18, nei pressi di alcuni edifici di via Janfolla, tra le strade principali della zona e via di collegamento tra i due quartieri. Sul posto, all’altezza della seconda traversa di via Janfolla, sono intervenuti Polizia e Carabinieri. La vicenda è al momento in fase di ricostruzione, non si esclude l’agguato di camorra, le indagini sono affidate alla Polizia di Stato. L’area in cui è avvenuto l’omicidio era stata, negli anni scorsi, sotto il controllo del clan Lo Russo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews