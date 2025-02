La maledizione di “Gomorra”: per le truffe del “finto maresciallo” arrestato Macor, uno dei ragazzi che nel film sparavano sul lago

Agli atti c’è la sua ultima “”:, per i sodali “caff”, si sarebbe finto carabiniere a– in provincia di Venezia – il 20 aprile 2023, truffando una povera anziana ed invalida di circa 90 anni, adescata col trucco della telefonata del finto avvocato che annuncia l’arresto del figlio per aver provocato un incidente, scongiurabile attraverso il pagamento di una “” per risarcire la vittima. Nel suo caso, furono chiesti. Macor si sarebbe recato nell’abitazione della donna da “carabiniere” per spillarle, due paia di orecchini, un, una catenina con croce, une tre monete in argento. “Facemmo poca roba” dice il complice in un’intercettazione. Bottino esiguo. Poche ore dopo Marco Macor fu controllato dalla polizia stradale in autostrada e giustificò i 600 euro in contanti come il ricavo da. Sulla truffa di Martellago c’è un’inchiesta a parte, indaga la procura di Venezia.

