“Massacrati di botte”. Fratellini di 2 e 4 anni ricoverati, indagate madre e nonna

La mamma e la nonna di due fratellini di 4 e 2 anni attualmente ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza a causa di presunti segni di percosse con fratture e lesioni, sono state sottoposte al provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai piccoli emesso dal pm della Procura di Paola, coordinata dal procuratore facente funzioni Ernesto Sassano. Le due donne sono indagate per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dei due fratellini.

Il provvedimento è stato eseguito nel corso della notte dai carabinieri della Compagnia di Paola. Le due donne non potranno avvicinarsi ai minori che sono ricoverati e monitorati dai medici dell’Ospedale con l’attivazione dei servizi sociali. Nessuno dei due piccoli è in pericolo di vita. Il primo bambino ad andare in ospedale, lo scorso 19 gennaio, è stato quello di quattro anni che presentava, secondo quanto appreso, lesioni alle costole e una clavicola rotta. Il piccolo è stato subito dimesso su richiesta della madre e contro il volere dei medici. Il bambino è stato nuovamente ricoverato il 25 gennaio per un’infiammazione ai testicoli dopo essere stato trasferito dall’ospedale di Paola dove era stato accompagnato dalla mamma. Ieri sera, i carabinieri hanno preso in carico l’altro figlio al quale è stata riscontrata una frattura pregressa ad un braccio.













