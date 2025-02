De Luca torna sul terzo mandato e attacca di nuovo i “cacicchi”

137 Visite

«In queste settimane abbiamo sentito parlare di elezioni, mandati, contromandati. Avete mai sentito qualcuno parlare dei problemi della Campania? Avete mai sentito qualcuno partire nel proprio ragionamento da quello che è necessario per non bloccare questo lavoro immenso per i cittadini? Una vergogna». Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

«Sembriamo tornati a prima della Prima Repubblica, quando si riunivano a Roma alcuni cacicchi, i notabili di partito, per distribuirsi le candidature. Un Comune a me, una Regione a te, una Provincia a quell’altro, senza pensare alle due cose da cui deve partire ogni ragionamento: quello che serve ai cittadini e chi è in grado di amministrare. Mica si preoccupano se c’è qualcuno in grado di realizzare le cose anziché parlare delle cose» sostiene il governatore.

«Noi – garantisce De Luca – rimarremo concentrati nei prossimi mesi sui problemi concreti e sulle realizzazioni che stiamo operando in Campania».

TERRA DEI FUOCHI

«La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto un ricorso presentato nel 2013 da 41 abitanti di Napoli nord e dell’area casertana interessata dallo sversamento di rifiuti che, in maniera totalmente irresponsabile, ha deciso di fare il governo, l’allora Regione Campania, devastando uno dei territori più belli e fertili. L’indagine riguarda quello che è successo prima del 2013, gli elementi di irresponsabilità che si sono manifestati allora. Da allora, da quando ci siamo insediati, avendo ereditato una infrazione europea rivolta all’Italia e alla Campania per milioni di euro, rispetto a cui nessuno aveva fatto niente, abbiamo fatto un lavoro immenso». Così De Luca a proposito della sentenza della Corte di Strasburgo, che ha condannato l’Italia per la vicenda della Terra dei Fuochi.













