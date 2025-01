Giornata Internazionale dell’Educazione 2025: tre webinar sul tema “Preservare l’Azione Umana nei Processi Educativi in un Mondo di Automazione”

78 Visite

COMUNICATO STAMPA COMUNE DI NAPOLI

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, l’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli propone una serie di tre webinar sul tema scelto dall’UNESCO, “AI and Education: Human Agency in an Automated World”, per stimolare una riflessione collettiva sul futuro dell’educazione nell’era dell’intelligenza artificiale e dell’automazione.

L’iniziativa sarà un’opportunità unica per Dirigenti scolastici, insegnanti e tutti gli interessati di esplorare come le tecnologie emergenti possano essere integrate nei processi educativi senza compromettere l’importanza dell’intervento umano. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra il progresso tecnologico e la necessità di mantenere al centro dell’educazione il valore dell’agire umano.

“Con questi webinar, vogliamo offrire a Dirigenti scolastici, insegnanti e a tutti gli interessati un’occasione di riflessione e approfondimento sul delicato equilibrio tra tecnologia e umanità, in un momento in cui il mondo dell’educazione si trova a confrontarsi con una rapida evoluzione tecnologica”, afferma l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano. “Siamo particolarmente onorati di avere con noi tre relatori di grande esperienza e competenza, che affronteranno temi di grande rilevanza per il nostro presente e futuro. I nostri ospiti, la Prof.ssa Dianora Bardi, il Prof. Mario Caligiuri e il Prof. Antonio Pescapè, sono figure di riferimento nel campo dell’educazione e della tecnologia e siamo certi che la loro esperienza offrirà spunti importanti per tutti i partecipanti.”

Programma dei Webinar:

4 febbraio 2025, ore 17.00 – “Un patto educativo: tra Socrate e l’Intelligenza Artificiale”, con Prof. Mario Caligiuri, professore ordinario all’Università della Calabria e Presidente della Società Italiana di Intelligence.

14 febbraio 2025, ore 17.00 – “Intelligenza artificiale: conoscerla per governarla”, con Prof.ssa Dianora Bardi, Presidente di ImparaDigitale e membro del Comitato Tecnico-Scientifico relativo al Piano Nazionale Scuola Digitale

10 marzo 2025, ore 17.00 – “Da Turing a ChatGPT: sfide, opportunità e rischi della IA”, con Prof. Antonio Pescapè, professore ordinario all’Università Federico II di Napoli

I webinar sono aperti a tutti, con un invito particolare a Dirigenti scolastici e insegnanti, e sono accessibili gratuitamente sul sito ufficiale del Comune di Napoli al link: https://www.comune.napoli.it/giornata-internazionale-educazione













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews